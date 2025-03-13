Bir başıboş köpek saldırısı da Gaziantep'te meydana geldi.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde okula gitmek için evlerinden çıkan üç kız çocuğu, aniden çevrelerini saran sokak köpeklerinin saldırısıyla karşı karşıya kaldı.
Kaçmaya çalışan kız çocuklarından biri yolun ortasına düştü.
Düşen çocuk, arabanın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
İŞ YERİNDEN ÇIKTI, ÇOCUKLARI KURTARDI
Çevrede bulunan bir iş yerinden çıkan vatandaş, çocukların yardımına koşup, hızla müdahale ederek çocukları köpeklerin saldırısından kurtardı.
O ANLAR BÖLGEDEKİ GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN KAYDEDİLDİ
Yaşananlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde, kız çocuklarının köpekleri gördüğü an panikle kaçtığı, birinin dengesini kaybederek yere düştüğü ve çevredeki bir iş yerinden durumu gören vatandaşın yardıma koştuğu anlar yer aldı.
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