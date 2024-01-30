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Gaziantep'te 4 kişinin öldüğü katliamın görüntüleri ortaya çıktı

Gaziantep'te 4 kişinin öldüğü katliamın görüntüleri ortaya çıktı Nizip'te boşanma aşamasındaki eşinin evine giderek eşi Yüksel Çağlar, kayınbiraderleri Mehmet ve Ahmet Oymak'ı silahla vurarak öldüren, kızını ve baldızını ağır yaralayan Halil Çağlar'ın saldırı anları, çevredekiler tarafından görüntülendi.