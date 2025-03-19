İHA
Gaziantep'in Nizip ilçesi Karkamış yolunda tarladan dönen 43 yaşındaki Mustafa Fırat, traktör üzerinde kalp krizi geçirdi.
Kriz geçiren Fırat, devrilen traktörün altında kalarak feci şekilde can verdi.
Fırat'ın cenazesi Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.
BABASIYLA AYNI KADERİ YAŞADI
Öte yandan traktörün altında kalarak hayatını kaybeden Mustafa Fırat'ın babası Ahmet Fırat'ın da 16 sene önce bir traktör kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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