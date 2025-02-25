Gaziantep'te 'çocuk kavgası' cinayet ile sonuçlandı

Gaziantep Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'nde dün gece saatlerinde yaşanan olayda, iddiaya göre, iki grup arasında tartışma çıktı.
Ancak tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Silah ile bıçakların kullandığı olayda Ahmet Alkurt hayatını kaybederken ismi öğrenilemeyen 2 kadın ise yaralandı.
YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Yaşanan olayın ardından hayatını kaybeden Ahmet Alkurt'un cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Yaralanan 2 kadının tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.
OLAYIN ALTINDAN ÇOCUK KAVGASI ÇIKTI
Olay sonrası geniş çaplı çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı olarak tespit edilen M.Ş. ve C.A. isimli şahsı gözaltına aldı.
Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyette tamamlanan yasal işlemlerin ardından tutuklanma talebiyle adli mercilere sevk edilirken olayın çocuklar arasında başlayan kavgaya iki aile üyelerinin dahil olması nedeniyle yaşandığı ortaya çıktı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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