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Gaziantep'te 'çocuk kavgası' cinayet ile sonuçlandı

Gaziantep'te 'çocuk kavgası' cinayet ile sonuçlandı Silah ile bıçakların kullandığı ve 1 kişinin yaşamını yitirip 2 kişinin ise yaralandığı olayın altından çocuk kavgası çıktı. Olay sonrası ekipler, katil zanlısı olarak tespit edilen M.Ş. ve C.A. isimli şahsı gözaltına aldı.