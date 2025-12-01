Gaziantep'te inşaat alanındaki depoda yangın

- Gaziantep Nurdağı'nda bir inşaat alanındaki depoda yangın çıktı.
- Depodaki kimyasal maddeler nedeniyle küçük patlamalar yaşandı.
- Yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde rezerv inşaat alanında çeşitli malzemelerinin bulunduğu depoda saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
PATLAMALAR YAŞANDI
Polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Depodaki bazı kimyasal maddelere bağlı zaman zaman küçük çaplı patlamalar meydana geldi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Yangın, ekiplerin 2 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgede soğutma çalışması devam ederken, yangına ilişkin inceleme başlatıldı.