Gaziantep'te inşaat alanındaki depoda yangın

Nurdağı ilçesinde inşaat alanındaki depoda çıkan yangın ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınırken, depodaki bazı kimyasal maddelere bağlı küçük çaplı patlamalar oldu.

Yayınlama Tarihi: 01.12.2025 15:39
  • Gaziantep Nurdağı'nda bir inşaat alanındaki depoda yangın çıktı.
  • Depodaki kimyasal maddeler nedeniyle küçük patlamalar yaşandı.
  • Yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde rezerv inşaat alanında çeşitli malzemelerinin bulunduğu depoda saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

PATLAMALAR YAŞANDI

Polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Depodaki bazı kimyasal maddelere bağlı zaman zaman küçük çaplı patlamalar meydana geldi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, ekiplerin 2 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışması devam ederken, yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

