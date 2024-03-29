Gaziantep'te korkunç kaza: Yaşlı adam can verdi İbrahim Taş'ın geri manevra yapan işçi servisinin altında kalarak metrelerce sürükledikten sonra öldüğü feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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İHA

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde sürücüsü öğrenilemeyen bir işçi servisi, sokakta geri manevra yapmaya çalışırken, o sırada arkasında bulunan 70 yaşındaki İbrahim Taş'ı altına alarak metrelerce sürükledi.

Metrelerce sürüklenerek işçi servisinin altında kalan Taş, hayatını kaybetti.

Talihsiz adamın işçi servisinin altında kalarak can verdiği anların görüntüleri ortaya çıktı.

Feci kaza anları saniye saniye kamerada

Görüntülerde, yaşlı adamın sokakta yavaş adımlarla yürürken geri manevra yapan servisin altında kalarak öldüğü anlar yer aldı.

Görüntülerin devamında durumu fark eden çevredeki vatandaşın, 'Ambulansı ara, hemen ambulansı ara' diyerek seslenmesi ve servis sürücüsünün olay sonrası araçtan inerek korku ve endişeyle sağa sola kaçışması ise dikkat çekti.

Servis sürücüsünün gözaltındaki işlemleri ve olayla ilgili soruşturmanın sürüdüğü öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)