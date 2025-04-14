AA
Gaziantep'te feci bir trafik kazası yaşandı
İslahiye ilçesinde seyreden otomobil sürücüsü Mustafa Polat, Nurdağı-Hatay kara yolu Fatih kavşağında Topal G. (52) idaresindeki tırla çarpıştı.
Kazada, sürücü Mustafa Polat ve beraberindeki yolcu Hüsne Evren Polat (57) ağır yaralandı.
2 ÖLÜ
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sıkıştıkları yerden itfaiye tarafından çıkarılan ve ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, kurtarılamadı.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı bir iş yeri kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde, seyir halindeki tırın otomobille çarpışma anı ve kaza sonrasında çevredekilerin yardıma koşmaları yer aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış