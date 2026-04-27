İstanbul'da 3 aracın karıştığı kazada tır sürücüsü ağır yaralandı

İstanbul'un Çatalca ilçesinde korkunç kaza...

Kaza, saat 13.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki tır, aynı istikametteki bir iş makinesi ile çarpıştı.

Bunun üzerine tırın şoförü, aracını sağ şeride çekerek durdu.

ZİNCİRLEME KAZA MEYDANA GELDİ

Bu sırada arkadan gelen tır, kaza nedeniyle duran tıra arkadan çarptı.

Kazada çarpışmanın etkisiyle tırın kupa kısmı kullanılamaz hale geldi.

TIR ŞOFÖRLERİNDEN BİRİ HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ağır yaralandığı belirlenen tır şoförü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TRAFİK KONTROLLÜ OLARAK DEVAM ETTİRİLDİ

Polis ekipleri ise güvenlik önlemi alırken, trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

"ARKADAN GELEN TIR'IN ÇARPMASIYLA İKİNCİ KAZA GERÇEKLEŞTİ"

Kazayı görenlerden Ömer Genç, "Kenarda dururken, tırın sağ aynası bizim iş makinesine çarptı. Bunun üzerine arkadan gelen başka bir araç çarpınca ikinci kaza bu şekilde gerçekleşti.

İş makinesine çarpan tırın şoförüne 'Kaskon var mı abi?' diye sorarken arkadan gelen tırın çarpmasıyla ikinci kaza gerçekleşti." dedi.