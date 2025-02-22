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İHA

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Nefus Erdoğlu, yaşadığı sağlık şikayetleri üzerine ilçede bulunan özel bir hastaneye müracaat etti.

Burada yoğun bakıma alınan kadın, kısa süre sonra taburcu edildi.

Ancak Eroğlu'nun yakınları, yaşlı kadının yoğun bakımda bulunduğu süreç boyunca sağlık çalışanları tarafından şiddete maruz kaldığını iddia etti.

DARP RAPORU ALDILAR

Eroğlu'nun yakınları, darp izlerini fark edince durumu yetkililere bildirdi.

Nizip Devlet Hastanesi'nde yapılan muayenede darp raporu verildiği öğrenildi.

Şu an Nizip Devlet Hastanesi yoğun bakımında tedavi gören Eroğlu'nun, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

"ANNEMİN KOLU KIRILMIŞTI"

Annesinin sağlık çalışanları tarafından şiddet gördüğünü ifade eden Mehmet Eroğlu, "Annemizi devlet hastanesine götürdük, ancak yoğun bakımda yer olmadığı için bizi A. hastanesine yönlendirdiler. A. hastanenin yoğun bakımına yatırdığımız annemiz burada yaklaşık bir hafta kaldı ve tedavi gördü.

Annem bir yıldır siroz tedavisi görüyor. Buraya geldiğimizde annemin kolu kırılmıştı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri vardı. Biz de annemizi alıp Nizip Devlet Hastanesi'ne götürdük. Hastaneden darp rapor aldık." dedi.

"ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜYORUZ"

Annesinin durumunun ciddiyetini koruduğunu söyleyen Mehmet Eroğlu, "Şu anda annemin durumu iyi değil; psikolojisi bozulmuş durumda, kolu kırık ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluşmuş. A. Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarının anneme şiddet uyguladığını düşünüyoruz.

Bu durumla ilgili raporumuzu devlet hastanesinden aldık ve yetkili kişilerden yardım bekliyoruz. Biz canımızı sağlık çalışanlarına emanet ediyoruz, ancak eğer böyle bir durum yaşanıyorsa gerçekten mağduruz. Gereğinin yapılmasını ve adaletin sağlanmasını talep ediyoruz." diye konuştu.