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AA & Ensonhaber

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silahlı suç örgütüne yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 8 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 10 şarjör, 1551 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

23 ŞÜPHELİ YARALANDI

Operasyonda yağma, kasten yaralama, oto kurşunlama gibi 5 ayrı olay gerçekleştiren 23 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyetin paylaştığı görüntüde ise ekiplerce belirlenen adreslerde arama yapılması; tabanca, tüfek, şarjör ile fişek ele geçirilmesi ve yakalanan şüphelilerin emniyete götürülmesi yer alıyor.