Gaziantep'te usulsüz şekilde üretilen 2 bin 334 adet tıbbi ilaç ele geçirildi Kentte polis ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yapılan operasyonda 2 bin 334 adet tıbbi ilaç ele geçirildi. Operasyon sonucu gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Göster Hızlı Özet Gaziantep'te yapılan operasyonlarda 2 bin 334 adet usulsüz tıbbi ilaç ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Çok sayıda ilaç ve tıbbi malzeme de bulundu. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında, usulsüz şekilde ilaç üretimi ve satışı yapıldığı tespit edilen bir ikamette arama yapıldı. GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Aramada, usulsüz şekilde üretimi ve satışı yapılan 2 bin 334 adet tıbbi ilaç, 536 adet sıvı/toz çözelti, 59 şişe şurup ile çeşitli tıbbı malzemeler ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3. Sayfa Haberleri Narkokapan Mersin operasyonu: 3 uyuşturucu çetesi çökertildi

