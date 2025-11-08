Gaziantep'te zincirleme kaza: 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gaziantep-Nizip D-400 karayolu kırsal Sekili Mahallesi yakınlarında feci bir kaza meydana geldi.

İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 U 9514 plakalı minibüs, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil ve S.A. idaresindeki 33 ALB 776 plakalı muz yüklü kamyonet çarpıştı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası savrulan kamyonet yan yattı.

Feci kazanın ardından olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

9 YAŞINDA ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan kamyonet sürücüsü S.A. ile kamyonette bulunan M.A. (14), B.A. (25) ve İsmail Akan'ı (9) ilk müdahalenin adına Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralılardan durumu ağır olan 9 yaşındaki İsmail Akan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.