DHA

İstanbul'da Gaziosmanpaşa Meydan'da minibüs şoförü A.Y.T. ile otomobil sürücüsü Y.T. arasında yol verme tartışması yaşandı.

Sürücüler arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Beyzbol sopasıyla otomobile saldırdı

Kavgada minibüs şoförü aracından çıkardığı beyzbol sopasıyla yanında eşi ve çocuğu olan otomobil sürücüsüne saldırdı.

Yaşanan arbedenin ardından çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırdı.

Kameralara yansıdı

Saldırı anları otomobilin içerisinde bulunan kadının cep telefonu kamerasına yansıdı.

Para cezası kesildi

Görüntülerin ardından harekete geçen ekipler, minibüs şoförü A.Y.T’'ye çalışma ruhsat izninin bittiği gerekçesiyle 6 bin 439 lira para cezası yazıldı.

Ruhsatı iptal edildi

Minibüsün de çalışma ruhsatını iptal etti.

Otomobil sürücüsü Y.T’ye ise trafiği tehlikeye düşürmekten 690 lira para cezası yazıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)