İstanbul'da Gaziosmanpaşa Meydan'da minibüs şoförü A.Y.T. ile otomobil sürücüsü Y.T. arasında yol verme tartışması yaşandı.
Sürücüler arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Beyzbol sopasıyla otomobile saldırdı
Kavgada minibüs şoförü aracından çıkardığı beyzbol sopasıyla yanında eşi ve çocuğu olan otomobil sürücüsüne saldırdı.
Yaşanan arbedenin ardından çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırdı.
Kameralara yansıdı
Saldırı anları otomobilin içerisinde bulunan kadının cep telefonu kamerasına yansıdı.
Para cezası kesildi
Görüntülerin ardından harekete geçen ekipler, minibüs şoförü A.Y.T’'ye çalışma ruhsat izninin bittiği gerekçesiyle 6 bin 439 lira para cezası yazıldı.
Ruhsatı iptal edildi
Minibüsün de çalışma ruhsatını iptal etti.
Otomobil sürücüsü Y.T’ye ise trafiği tehlikeye düşürmekten 690 lira para cezası yazıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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