Gebze'de 4 kişiye mezar olan binada çalışmalar sürüyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kocaeli Gebze Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde altında eczane bulunan bina, dün saat 07.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü.

Binada kiracı olarak ikamet eden 5 kişilik Bilir Ailesi, enkaz altında kaldı.

Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları neticesinde gündüz saatlerinde aileden Muhammed Emir Bilir ve Nisa Bilir'in cansız bedenine ulaşıldı.

Ailenin büyük kızı Dilara Bilir ise enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.

ANNE VE BABANIN CANSIZ BEDENLERİ MORGA KALDIRILDI

Arama ve kurtarma çalışmalarının 19'uncu saatinde, baba Levent Bilir'in cansız bedenine ulaşılmıştı.

Babadan kısa süre sonra da anne Bilir'in cansız bedenine ulaşıldı.

Anne Bilir'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Bu arama kurtarma çalışmaları esnasında 628'i arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 913 personel, 161 kurtarma aracı, 6 arama ve kurtarma köpeği ile toplam 10 tane sismik enkaz altı görüntüleme ve dinleme cihazı kullanıldı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Yaşanan elim olayın ikinci gününde ise çalışmalar sabahın ilk ışıklarıyla devam etti. Tedbir gayesiyle 12 binanın boşaltıldığı bölgede ilçe belediyesine bağlı temizlik işçileri, yollarda ıslatma çalışması ve bölge temizliği gerçekleştirildi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı alanda, savcılık incelemesinin ardından enkaz kaldırma çalışmalarının yapılması bekleniyor. Aynı ailede 4 kişiye mezar olan bina ise havadan görüntülendi.