DHA

Kütahya'dan doğarak Uşak ve Manisa’dan geçip İzmir’in Foça ilçesinden Ege Denizi'ne dökülen ve 401 kilometrelik bir güzergâha yayılan Gediz Nehri, uzun yıllardır bölgenin en büyük çevre sorunlarından biri olarak varlığını sürdürüyor. Tarım ve hayvancılık açısından hayati öneme sahip olan bu su kaynağı, artan sanayi atıkları nedeniyle hem çevreye hem de insan sağlığına ciddi tehdit oluşturuyor.

Foça Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Semih Uzun, nehrin Foça’daki 3-4 mahalleye kadar uzanan bölümünün tarımsal sulamada kullanıldığını belirterek, şunları söyledi:

Ürünlerimizi bu nehirden aldığımız suyla sulamak zorunda kalıyoruz. Ancak Manisa ve Uşak’taki organize sanayi bölgelerinden gelen arıtmasız atıklar suyun kalitesini ciddi biçimde düşürüyor. Kimyasal yüklü, tuzluluk oranı yüksek bu sular hem topraklarımızı hem de sağlığımızı tehdit ediyor.

"ARTIK NEHRE DOKUNMAYA KORKUYORUZ"

Kurak geçen yılın ardından yağış miktarındaki azalma, kirliliği daha da görünür kılmış durumda. Uzun, “Eskiden Gediz’in suyundan içerdik. Şimdi ise nehre el sürmeye bile çekinir hale geldik. Su neredeyse zift gibi akıyor” ifadelerini kullandı.

Tarımsal üretimin bu şekilde sürdürülemeyeceğini vurgulayan Uzun, “Sanayi elbette önemli ancak kazanç uğruna halkın sağlığı feda edilmemeli. Arıtma sistemleri çalıştırılmalı, denetimler sıklaştırılmalı. Aksi halde toprağımız değerini yitirir, tarım tamamen biter” dedi.

MUHTAR UYARDI: "GIDAMIZ ZEHİRLENİYOR"

Yeni Bağarası Mahallesi Muhtarı Cihat Gerihan da yıllar önce Gediz Nehri’nde yüzüldüğünü, balık tutulduğunu ve içme suyu olarak kullanıldığını hatırlatarak, "Bugün ise zehir saçıyor. Bu kirlilik hepimizi etkiliyor. Ürettiğimiz gıda, yetiştirdiğimiz sebze meyve bu suyla yetişiyor. Hepimiz aynı sofrada yiyoruz. Acilen önlem alınmalı" diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

"GEDİZ YÜZÜNDEN HAYVANCILIĞI BIRAKTIM"

Çocukluğundan beri çiftçilik yapan Saadettin Tokgöz ise nehrin kirlenmesi nedeniyle hayvancılığı bırakmak zorunda kaldığını söyledi. Tokgöz, “Eskiden hayvanlarımız Gediz’den içip serinlerdi. Şimdi tankerle su çekip veriyoruz. Ne sulama yapabiliyoruz ne de hayvancılık. Gediz’in bu hali içler acısı” şeklinde konuştu.

"KÖRFEZ DE GEDİZ'LE BİRLİKTE ÖLÜYOR"

Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu Sözcüsü Ramiz Sağlam da kirliliğin yalnızca Gediz'le sınırlı kalmadığını, İzmir Körfezi’ne kadar ulaştığını belirtti: