İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah imalatı ve ticaretine yönelik yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında Görele ilçesi Esenli köyünde Y.H. isimli şahsın ikametine operasyon düzenledi.
Giresun’un Görele ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir evde cephaneliği andıran miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Yetkililer, benzer olayların önlenmesine yönelik denetim ve istihbarat çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini kaydetti.
ARAMADA BULUNANLARIN LİSTESİ
Giresun Valiliği’nden yapılan açıklamada, adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda gerçekleştirilen aramada; 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet Browning marka tabanca, 1 adet Bersa Lusber marka tabanca, 1 adet Oskar marka av tüfeği, 533 adet 7.62 milimetre çapında fişek, 184 adet 9 milimetre çapında fişek, 26 adet 7.65 milimetre çapında fişek, 60 adet 12 Cal. av tüfeği fişeği, 3 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü ve 5 adet tabanca şarjörü ele geçirildiği belirtildi.
BİR KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTI İLE GÖZALTINA ALINDI
Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla silah ve mühimmatlara el konulurken, gözaltına alınan Y.H., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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