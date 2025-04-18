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Giresun, Görele’de cephanelik gibi eve jandarma baskın yaptı

Giresun, Görele’de cephanelik gibi eve jandarma baskın yaptı Giresun İl Jandarma Komutanlığı, aldığı bir ihbarı değerlendirerek yaptığı baskında çok sayıda silah ve mermi ele geçirdi.