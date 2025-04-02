Giresun’da denize düşen çocuk, yaşamını yitirdi

İHA

Bugün saat 16:30 civarında, Giresun'un Kale Mahallesi'nde, Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün karşısında meydana gelen trajik olayda, 7 yaşındaki Irak uyruklu Abdurazak Al Mohammadi ve 6 yaşındaki Suriye uyruklu Ö.İ., kayalıkların üzerinde oynarken, Abdurazak'ın ayağı kayarak denize düştü.

ABİSİ SUDAN ÇIKARDI

Ö.İ., durumu ailesine bildirdi ve abisi H.İ. (20), deniz kenarına gelerek Abdurazak'ı sudan çıkarmayı başardı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Abdurazak, Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Tüm müdahalelere rağmen, küçük çocuk hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.