Giresun'da kadın cinayeti failinin 22 sene önce eski karısını öldürdüğü öğrenildi Önceki gün yaşanan kadın cinayetinin zanlısı İsmail Yılmaz, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının daha önceden de eski eşini öldürmekten cezaevine girdiği belirtildi.

İHA

Giresun'da bir kadın cinayeti yaşandı.

Bir türkü evinde gerçekleşen olayda 52 yaşındaki Şengül Yeşilkaya, İsmail Yılmaz (56) tarafından bilgisayar kablosu ile boğarak öldürüldü.

İsmail Yılmaz, olayın ardından kaçtığı Giresun’un Keşap ilçesi Töngel Köyü’nde Cinayet Büro ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Cezaevine gönderildi

Yürütülen adli işlemlerin ardından bu sabah saatlerinde sevk edildiği mahkeme tarafından “Kadına Karşı Kasten Öldürme” suçundan tutuklanan zanlı, Espiye Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.

22 yıl önce eski karısını da öldürdüğü öğrenildi

Şengül Yeşilkaya cinayetinin faili İsmail Yılmaz’ın, 22 sene evvel eski karısını öldürmek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği, 21 yıl hapis yattıktan sonra yaklaşık bir sene önce cezasını tamamlayarak cezaevinden tahliye olduğu ortaya çıktı.

İsmail Yılmaz’ın emniyetteki ilk ifadesinde, hayatını kaybeden Yeşilkaya ile aralarında bir süre gönül ilişkisi yaşadığını, bu ilişkiyi Yeşilkaya'nın sonlandırması üzerine de kıskançlık kavgalarının olduğunu, Yeşilkaya’nın işlettiği türkü evinde kendisinin de payı olması nedeniyle maddi konularda da son dönemde aralarında tartıştıklarını söylediği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)