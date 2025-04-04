Giresun'da ölümlü kavga soruşturmasında 4 tutuklama

İHA

Giresun'da kent merkezine bağlı Çaykara Mahallesi'nde, M.Ç. ile Şevki Özdemir ve F.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Gençlerin tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

1 ÖLÜ

Kavga sırasında M.Ç.'nin tabancayla ateş açması sonucu Şevki Özdemir ve F.D. yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Şevki Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

4 TUTUKLAMA

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.Ç., F.D., O.A. ve A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.