Giresun'da ölümlü kavga soruşturmasında 4 tutuklama

İHA
Giresun'da kent merkezine bağlı Çaykara Mahallesi'nde, M.Ç. ile Şevki Özdemir ve F.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Gençlerin tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
1 ÖLÜ
Kavga sırasında M.Ç.'nin tabancayla ateş açması sonucu Şevki Özdemir ve F.D. yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Şevki Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
4 TUTUKLAMA
Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.Ç., F.D., O.A. ve A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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