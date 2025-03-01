İHA

Giresun'da yaşanan tebessüm ettiren olayda, 46 yaşındaki pazarcı esnafı Doğan Öz, annesinin tavsiyesi üzerine evinde kopek beslemek yerine kuzu beslemek istedi.

Bunun üzerine Öz, yakın arkadaşının koyununun ikiz kuzu doğurduğunu ancak birini kabullenmediğini öğrendi.

4 AYLIK KUZUSUYLA BİRLİKTE AYNI EVDE YAŞIYOR

Annesinin de önerisiyle birlikte kuzuyu sahiplenen Öz, 4 aylık kuzusuyla birlikte aynı evde yaşamaya başladı.

Öz, artık Giresun merkezinde kuzusuyla dolaşarak şehrin maskotu oldu.

"BENİMLE BİRLİKTE YATIYOR, BENİMLE BİRLİKTE KALKIYOR"

Doğan Öz, evinde beslediği dört aylık kuzusuna, yakın arkadaşı Hikmet'in ismini verdi.

Öz, kuzusuyla olan ilişkisini, şu ifadelerle anladı:

Benimle birlikte yatıyor, benimle birlikte kalkıyor, Giresun merkezinde birlikte geziyoruz. Bir kuzuyu sahiplenmek, onunla aynı evde yaşamak çok güzel bir duygu. Bu, özellikle çocuklar için çok anlamlı. Bizim çocukluğumuzda köyde görüyorduk ama günümüzde çocukların görme şansı çok az. O yüzden kuzuyu aldım, evimde bakıyorum. Çocuklar görsün, sevinsin diye.

"BENİMLE AYNI İSMİ TAŞIYOR, ÇOK MUTLUYUZ"

Doğan Öz'ün yakın arkadaşı Hikmet Yılmaz, "Benimle aynı ismi taşıyor, çok mutluyuz. Hava çok soğuktu, bu yüzden onu dışarı çıkarmadık ama insanlar sürekli 'Hikmet nerede?' diye soruyor. Hikmet, artık Giresun'un maskotu haline geldi" dedi.

Giresun'da vatandaşlar, sokakta karşılaştıkları kuzuyu tanıdıklarını belirterek, ilk başta garip geldiğini ama çok tatlı olduğunu söyledi.

"HİKMET BİZE ALIŞTI, HER ÇARŞIYA ÇIKTIĞINDA DİREKT BİZİM PASTANEYE GELİYOR"

Giresun'daki bir pastanede esnaflık yapan Şaban Akın ise "Hikmet bize alıştı, her çarşıya çıktığında direkt bizim pastaneye geliyor. Sahibiyle güzel bir iletişim kurdu. Biz de çok seviyoruz, Hikmet'i esnaflar olarak gerçekten çok seviyoruz" dedi.