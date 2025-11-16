Giresun'da trafik kazası sonrası çıkan tartışmada darbedilen yaşlı adam hayatını kaybetti

- Giresun'da bir trafik kazası sonrası çıkan kavgada 68 yaşındaki Abdullah Coşkun ağır yaralandı.
- Coşkun, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
- Kazayla ilgili sürücü İ.İ. gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Fındıklı Mahallesi Karakoç Kavşağı’nda meydanında saat 11.00 sularında, Giresun’dan Trabzon istikametine ilerleyen Abdullah Coşkun’un kullandığı 28 ADE 196 plakalı otomobil, iddiaya göre kontrolün kaybedilmesiyle aynı yönde seyreden İ.İ. yönetimindeki 61 ADL 995 plakalı araca arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle her iki araçta maddi hasar oluştu.
Kaza sonrası araçlarından inen sürücüler arasında önce tartışma, ardından yumruklu kavga çıktı.
Kavgada darbe aldığı belirtilen Abdullah Coşkun bir anda yere yığıldı.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Coşkun, ambulansla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Coşkun'un hayatını kaybettiği açıklandı.
Kavgaya karıştığı belirtilen sürücü İ.İ. polis tarafından gözaltına alınırken, olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.