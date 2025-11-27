Giresun'da yolu kapatıp drift yapan sürücüye 83 bin lira ceza

- Giresun'da Karadeniz Sahil Yolu'nu kapatarak drift yapan sürücüye 83 bin 746 lira ceza kesildi.
- Sürücünün ehliyetine el konuldu ve aracı trafikten men edildi.
- Olay motosikletlinin kask kamerasına yansıyınca vatandaşlar tepkisiz kaldı.
Giresun'da Tirebolu ilçesi Özlü Köyü mevkiinde Karadeniz Sahil Yolu'nun araçlarla tamamen trafiğe kapatıldığı, magandalardan birinin ise otomobiliyle yolun ortasında defalarca kez daireler çizdiği görüldü.
Kendi canlarını ve diğer sürücülerin güvenliğini hiçe sayan kişilerin tehlikeli gösterisine yol kenarında toplanan bazı vatandaşların kayıtsız tavırları da tepki çekti.
EHLİYETİNE EL KONULDU
Motosikletlinin kask kamerasına yansıyan görüntülerin ardından harekete geçen ekiplerin sürücüye toplam 83 bin 746 lira idari para cezası uygulanmasının yanı sıra sürücü belgesine el konularak aracın trafikten men edildiği öğrenildi.