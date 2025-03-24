Giresun’daki bir binada yıkılma tehlikesi paniği

İHA

Giresun’un merkez ilçe Cemal Gürsel Caddesi'nde daha önce yıkılan bir binanın yerine yapılması planlanan yeni yapı için temel atma çalışmaları sırasında bitişikteki bina hasar gördü

Olayın ardından bölgeye emniyet güçleri ve Giresun Belediyesi zabıta ekipleri sevk edildi.

TAHLİYE KARARI

Bölgeye sevk edilen emniyet güçleri ve Giresun Belediyesi zabıta ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

Yetkililer, binanın yıkılma riski taşıdığını belirterek, tahliye kararı aldı.

ÇEVREDE YAŞAYAN VATANDAŞLARA UYARI

Hasarlı bina boşaltılırken, yıkımı için gerekli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Yetkililer, çevrede yaşayan vatandaşları da dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.