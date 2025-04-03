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İHA

Giresun'da dolmuş şoförleri M.Ç. ile F.D. arasında çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü.

M.Ç. yanındaki tabanca ile F.D'ye ateş etti.

KURŞUNLARIN İSABET ETTİĞİ ADAM YARALANDI

Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan Şevki Özdemir de kurşunların hedefi olarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Sağlık ekiplerince Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Şevki Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şüpheli M.Ç. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAVGA ANLARININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Şevki Özdemir'in cenazesi, Aksu Mevlana Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazından sonra Çiçekli köyündeki aile kabristanlığında toprağa verilirken, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan kavganın görüntüleri ortaya çıktı.