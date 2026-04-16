Kahramanmaraş'ta okul saldırısını gerçekleştiren şahsın babası tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), ​​​​​​​Kahramanmaraş'ta bir okulda silahlı saldırı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli'nin tutuklandığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) NSosyal hesabından ​​​​​​​Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'na silahlı saldırı olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında açıklamada bulunuldu.

PROFİLİNDE ABD’DEKİ SALDIRIYA ATIF

Açıklamada, silahlı saldırı olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, yapılan ilk incelemelerde şahsın WhatsApp profilinde 2014 yılında ABD'de saldırı gerçekleştiren Elliot Rodger'e atıfta bulunan bir görsel kullandığı tespit edildiği belirtildi.

"ŞAHSIN BABASI TUTUKLANMIŞTIR"

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Olayı gerçekleştiren şahsın babası U.M, 15 Nisan'da gözaltına alınmış, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştır. Şahsın ikametinde ve babasına ait araçta yapılan aramalarda elde edilen dijital materyallere el konularak incelemeye alınmıştır. Olay yeri inceleme çalışmaları tamamlanmış olup, kamera kayıtları dahil tüm deliller titizlikle değerlendirilmektedir. İlk bulgular çerçevesinde olayın terör bağlantısına dair herhangi bir tespit bulunmamakta olup, bireysel bir saldırı olduğu değerlendirilmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)

