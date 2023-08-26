İHA

Osmaniye’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla müdahale çerçevesinde çalışma bir başlatıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.N.K.'nın kullandığı tırı bir dinlenme tesisi içerisinde oluşturulan uygulama noktasında durdurdu.

Düzenlenen bu operasyonda arpa tırının kupasında bulunan gizli bölmede 40 kilo skunk maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucuyu hassas burunlu narkotik köpeği buldu

Hassas burunlu narkotik köpeği ile birlikte tırın kupasında bulunan gizli bölmede streç filme sarılı 40 kilo ‘skunk’ ele geçirildi.

Sürücü gözaltında

Tırın sürücüsü M.N.K. gözaltına alındı.

Osmaniye'deki operasyonda Şehit Hakan Telli unutulmadı

Şehit Hakan Telli unutulmadı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ele geçirdiği uyuşturucu maddeyi sergilerken, İstanbul Kağıthane'de şehit edilen memuru Hakan Telli'nin adını yazdı.

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