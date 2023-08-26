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Gizli bölmeden çıktı! Osmaniye'de arpa yüklü tırda 40 kilo skunk yakalandı Abone Olun

Gizli bölmeden çıktı! Osmaniye'de arpa yüklü tırda 40 kilo skunk yakalandı Güvenlik güçleri yasa dışı maddelerin yurda girişini önlemek için önlem almaya devam ediyor. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan takipler sonucu 40 kilo skunk ele geçirildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Osmaniye’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla müdahale çerçevesinde çalışma bir başlatıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.N.K.'nın kullandığı tırı bir dinlenme tesisi içerisinde oluşturulan uygulama noktasında durdurdu. Düzenlenen bu operasyonda arpa tırının kupasında bulunan gizli bölmede 40 kilo skunk maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuyu hassas burunlu narkotik köpeği buldu Hassas burunlu narkotik köpeği ile birlikte tırın kupasında bulunan gizli bölmede streç filme sarılı 40 kilo uyuşturucu ‘skunk’ ele geçirildi. Sürücü gözaltında Tırın sürücüsü M.N.K. gözaltına alındı. Şehit Hakan Telli unutulmadı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ele geçirdiği uyuşturucu maddeyi sergilerken, İstanbul Kağıthane'de şehit edilen polis memuru Hakan Telli'nin adını yazdı. Gözden Kaçmasın İstanbul'da şehit edilen polis Hakan Telli anısına meslektaşları anma konvoyu düzenledi Haberin Detayları

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