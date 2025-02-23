DHA
Çam ormanıyla çevrili Gölcük Tabiat Parkı, bir haftadır devam eden kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.
Kent merkezine 12 kilometre uzaktaki park, hafta sonu ziyaretçilerin akınına uğradı.
GELENLER HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ
Ziyaretçiler, buz tutan gölün etrafında yürüyüş yaptı ve fotoğraf çektirdi.
Kar kalınlığının 20 santime ulaştığı tabiat parkında çocuklar aileleri ile birlikte kızak kayarak güzel vakit geçirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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