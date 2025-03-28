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DHA

Akıl oyunları ile oluşturdukları senaryoları, oyunculuk katarak canlandırdılar ve gözünü haksız para kazanma hırsı bürümüş kişileri ağlarına düşürdüler.

Tunceli’de kendi çizdikleri haritalarla belirledikleri alanlara gömdükleri heykelleri tarihi eser diyerek buldurdukları kişileri, satışı yapacak sahte papazla da görüştürerek yurt dışına çıkartma bahanesiyle 50 milyon TL dolandıran şebekeye 9 ilde düzenlenen operasyonda, 25 şüpheli gözaltına alındı.

BÖLGEDE ALTIN VE TARİHİ ESER OLDUĞUNU YAYDILAR

Kentin kırsal kesimlerinde gezen şüpheliler, kendileri tarafından eski kağıt sayfalarına çizilen haritaları köydeki bazı kişilere göstererek, bölgede çok sayıda altın ve tarihi eser olduğunu söyledi.

HARİTADAKİ YERLERİ KAZDIRDILAR

Şüpheliler, daha sonra haritalardaki bazı bölgeleri bu kişilere kazdırdı. Kazılarda küp içerisinde heykeller çıktı.

YURT DIŞINDAKİ PAPAZA SATACAKLARINI SÖYLEDİLER

Şüpheliler, kazıya katılanları, yurt dışında olduğunu belirttikleri sözde papazın heykelleri satın alacağını ifade ederek görüntülü görüştürdü.

Sözde papaz, heykelin Türkiye’de satışının sıkıntı olacağını belirterek, bunları yurt dışında yüksek miktarla alıp, satacağını söyledi.

KÖYLÜLERDEN 50 MİLYON LİRA TOPLADI

Heykellerin yurt dışına çıkışı için köylülerden yaklaşık 50 milyon TL toplandı. Kazıya katılanlar daha sonra dolandırıldıklarını anlayarak jandarmaya şikayette bulundu.

ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU

Şikayet üzerine İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, özel ekip oluşturdu.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 3 aylık yapılan teknik ve fiziki takiple şebeke üyelerinin kimlikleri tespit edildi.

25 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Tunceli, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Mersin, Bingöl, Batman, Bitlis ve Gaziantep’te düzenlenen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde ise çok sayıda heykel, küp, sim kart, yüklü miktarda para ve silah ele geçirildi.

Tunceli’ye getirilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.