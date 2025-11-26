Gümüşhane Üniversitesi'nde rehine krizi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gümüşhane Üniversitesi'nin Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki merkez kampüsünde rehine krizi...

Kampüste Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde görevli olan ve uzman çavuşluktan geçtiği öğrenilen H.T., henüz bilinmeyen bir nedenle tabancayla aynı fakültede çalışan D.B. adlı kadın memuru rehin aldı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda Özel Hareket polisi sevk edildi.

OKULUN ETRAFI SARILDI

Okulun etrafı boşaltılarak, çatılara keskin nişancılar yerleştirildi.

İKNA ÇABALAR SÜRÜYOR

Hem kampüs alanına hem de fakülteye giriş ve çıkışların kontrol altına alındığı olayda şahsı ikna çabalarının devam ettiği öğrenildi.