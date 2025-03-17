Gümüşhane'de annesinin tabutu başında kalp krizi geçirdi

DHA
Aydın'da trajik bir olay yaşandı.
Aydın'ın Kelkit ilçesindeki Gümüşgöze beldesinde yaşayan Havva Kalkan, Trabzon’da tedavi gördüğü hastanede geçen hafta cuma günü hayatını kaybetti.
TABUTU BAŞINDA FENALAŞTI
Havva Kalkan'ın beldedeki cenazesinde aile üyeleri taziyeleri kabul etti. Bu sırada, annesinin tabutu başında gözyaşı döken Safiye Aydın, aniden fenalaşınca hastaneye kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Tedaviye alınan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Aydın, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Evli ve 1 çocuk annesi olan Safiye Aydın, ilçede kılınan cenaze namazı sonrası annesinin yanında toprağa verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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