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Gümüşhane'de devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

Gümüşhane'de kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Gümüşhane'de devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Aşağı Karadere köyü yakınlarındaki Çamin Yaylası mevkiinde seyreden İbrahim K. yönetimindeki kamyonet şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü hayatını kaybetti, beraberindeki eşi Ayşe K. (60) ile İbrahim H. (58), Saadet H. (57), Hamdiye H.Ç. (31) ve Yiğit Çınar Ç. (5) yaralandı.

1'İNİN DURUMU AĞIR

Yaralılar kaza yerindeki müdahalenin ardından Kürtün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ayşe K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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