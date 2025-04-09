Gümüşhane’de fırtına, trafik ışıklarını devirdi

İHA

Gümüşhane'nin Eskibağlar Mahallesi Hastane Kavşağı'nda etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, trafik ışıklarının devrilmesine neden oldu. Neyse ki olayda can kaybı ya da yaralanan kimse bulunmazken, trafikte kısa süreli bir aksama yaşandı.

DEVRİLEN TRAFİK IŞIĞI SÖKÜLDÜ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, devrilen trafik ışığını kaldırmak için çalışmalara başladı. Yetkililer, sürücüleri olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.