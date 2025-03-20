Gümüşhane’de tırın üzerine kaya düştü

İHA

Gümüşhane’den Giresun yönüne seyir halinde olan Yunus O. (37) idaresindeki 23 BY 510 plakalı tır, Torul-Kürtün-Tirebolu karayolunun Kirazlık köyü mevkisinde beklenmedik bir kazaya uğradı. Dağdan kopan devasa kaya parçası, tırın kupasına isabet ederek sürücü tarafını etkiledi ve Yunus O.’nun yaralanmasına neden oldu.

SOĞUKKANLILIĞINI KORUYAN SÜRÜCÜ, TIRI KENARA ÇEKTİ

Şiddetli çarpmanın etkisiyle kısa süreli bir şok yaşayan sürücü, soğukkanlılığını koruyarak aracı kontrol altına almayı başardı ve yol kenarına güvenli bir şekilde çekerek yardım bekledi.

YARALI SÜRÜCÜNÜN DURUMU İYİ

Olay yerine hızla ulaşan jandarma ekipleri, yolda güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, önce Torul Devlet Hastanesi’ne, ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen sürücünün tedavisi devam ediyor.