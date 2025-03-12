Gümüşhane’de yasaklı ırk köpek gezdiren şahsa para cezası

İHA

Gümüşhane’de bir şahıs yasaklı ırk köpeğini ağızlıksız bir şekilde gezdirmek istedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ise, Atatürk Caddesi üzerinde bir şahsın ağızlıksız bir şekilde pitbull cinsi yasaklı ırk köpek gezdirdiğini tespit ederek harekete geçti.

KÖPEĞE DAİR HERHANGİ BİR SAHİPLİK BELGESİ BEYAN EDEMEDİ

Yapılan kontrollerde köpeği gezdiren şahsın köpeğe dair herhangi bir sahiplik belgesi beyan edememesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü veterinerinden köpeğin yasaklı ve çipsiz olduğu bilgisinin alınması üzerine köpek Emniyet görevlilerince muhafaza altına alındı.

Ardından barınağa teslim edilmek üzere Gümüşhane Belediyesi görevlilerine teslim edildi.

76 BİN 173 TL PARA CEZASI

Köpeği gezdiren Ö.C. isimli şahsa ise 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet suçu kapsamında 76 bin 173 TL idari para cezası uygulandı.