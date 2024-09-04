Habur'da 1 terörist teslim oldu

AA & Ensonhaber

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelesi aralıksız sürerken, örgütten kaçarak devlete sığınanların sayısı her geçen gün artıyor.

BİR TERÖRİST DAHA ÖRGÜTTEN KAÇTI

Irak'ın kuzeyinde terör örgütünden kaçan bir kişi daha güvenlik güçlerine sığındı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Pençe serisi operasyonları ile iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır