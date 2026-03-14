Afyonkarahisar'da otobüsün çarptığı kadının öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı

Afyonkarahisar kent merkezinde 1 Aralık 2025'te E.Y'nin kullandığı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan halk otobüsü yaya yolundan geçen Elçin Aksu'ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yerde sürüklenen kadın, kafasını kaldırım taşına vurdu.

Kazanın ardından ambulansla hastaneye kaldırılan 44 yaşındaki Aksu, iki gün sonra vefat etti.

YAŞANAN KAZA KAMERADA

Otobüs şoförü E.Y.'nin bir ay tutuklu kaldıktan sonra görülen duruşmada ev hapsine alındığı ve davanın devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan kazanın araç kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.