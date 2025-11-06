Hakkari'de cadde ortasında birbirlerine girdiler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, kentin en işlek noktalarından Cengiz Topel Caddesi üzerindeki Kültür Sanat Sokağı’nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.

KAVGA CADDEYE YAYILDI, POLİS MÜDAHALE ETTİ

Kısa sürede büyüyen kavga, Cengiz Topel Caddesi’ne taşarken çevrede panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırarak bölgedeki gerginliği sonlandırdı.

Polis ekipleri, kavgaya karışan kişilerle ilgili inceleme başlattı.