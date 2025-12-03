Hakkari'de evde patlayan telefon Kartal Ailesi'ni ölümle burun buruna getirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde korku dolu anlar...

Gece saat 02.00-03.00 sırlarında, ailenin büyük kızı Özlem Kartal'ın odasında şarja takılı olan telefonun bataryasının patlamasıyla yatak alev alırken, kısa sürede odayı yoğun duman ve alevler sardı.

Yangını fark eden Özlem Kartal, hızla odadan ayrılarak mutfağa kaçtı.

ÇOCUKLARINI KURTARMAYA ÇALIŞTI

Çığlık sesleriyle uyanan anne Meyan Kartal, evin içinde hızla yayılan yoğun dumanı fark etti.

Koşarak odaya giren anne Kartal, alevlerle mücadele ederken aynı zamanda çocuklarını da güvenli alana, balkona çıkarmaya çalıştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yangın sırasında yoğun dumana maruz kalan Meyan Kartal, belediye, itfaiye ve ambulans ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangının ardından ev tamamen kullanılamaz hale gelirken ağır koku ve duman nedeniyle Kartal Ailesi, akrabalarının yanına sığınmak zorunda kaldı.

"HAYIRSEVERLERDEN BİR ÇARE İSTİYORUM"

Sabah saatlerine kadar hastanede tedavi gören anne Kartal, yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle anlattı:

Dün gece saat 2-3 gibi uyandığımda evin içinde yoğun bir duman olduğunu hissettim. Odaya girdiğimde telefonun patladığını ve yatağın alev aldığını gördüm.



Benim tek korkum; ben bir kızımı kaybettim, bunu da kaybetseydim inan ben de hayatımı kaybederdim.

"DOKUZ ÇOCUĞUMLA BİRLİKTE AKRABAMIN EVİNDEYİM"

Kocası engelli olan ve dokuz çocuğuna aldığı maaşla bakmaya çalıştığını belirten Meyan Kartal, evlerinin daha önce hayırsever ve devlet desteğiyle yapıldığını ancak bu yangın felaketiyle birlikte yeniden mağdur olduklarını ifade etti.

Akrabalarının yanına sığınmak zorunda kaldıklarını anlatan Kartal, "Şimdi dokuz çocuğumla birlikte yakın akrabamın evindeyim. Evime giremiyorum, her yer yanmış ve ağır bir koku var. Eşim engelli, dokuz çocuğum var." ifadelerini kullandı.

Meyan Kartal, hayırseverlerden destek beklediğini kaydetti.