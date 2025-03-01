Hakkari'de genç kızın başına buz kütlesi düştü

İHA

Hakkari'nin Bulvar Caddesi'nde, 7 katlı bir binanın 4. katından düşen büyük bir buz kütlesi, 17 yaşındaki Büşra T.'nin başına isabet etti. Şiddetli darbeyle yere düşen genç kız, çevredeki vatandaşların hızla müdahalesiyle Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalede, başında ciddi bir çatlak olduğu ve dikiş atılması gerektiği tespit edildi. Genç kızın tedavisi devam ediyor.

AİLE, BİNA SAHİBİNDEN ŞİKAYETÇİ OLACAK

Olayın ardından Büşra'nın ailesi, kızlarının ağır yaralanmasına yol açan buz kütlesinin düştüğü bina sahibinden şikayetçi olacaklarını belirtti. Aile, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaması nedeniyle sorumluların hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Vatandaşlar ise kış aylarında çatılardan sarkan buz kütleleri nedeniyle yaşanabilecek kazaların önlenmesi için yetkililerin derhal önlem alması gerektiğine dikkat çekti ve benzer olayların tekrar etmemesi için uyarılarda bulundu.