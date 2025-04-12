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AA

Hakkari'de kayıp kadının bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Karşıyaka Mahallesi'nde kaybolan 55 yaşındaki Feleknaz Keskin'in bulunması için AFAD, jandarma, polis, itfaiye ekipleri ve vatandaşların katılımıyla arama yapılıyor.

SU ALTI VE ÜSTÜ ARAMALARI SÜRDÜRÜLÜYOR

Üç gündür Katramas Deresi ve çevresinde yoğunlaştırılan çalışmalara Van Emniyet Müdürlüğü dalgıç polis ve Siirt AFAD Müdürlüğü su üstü arama ekibi de destek veriyor.

112 Acil Sağlık ekiplerinin hazır bekletildiği bölgede Keskin'in yakınlarının bekleyişi sürüyor.

"ÇALIŞMALARIMIZ ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR"

AFAD İl Müdürü Erhan Kanat, gazetecilere, 100'ün üzerinde personelin katılımıyla arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Çalışmalarda 'drone' da kullandıklarını belirten Kanat şu ifadeleri kullandı: