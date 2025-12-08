Hakkari'de sağanak, heyelana neden oldu

- Hakkari Yüksekova'da meydana gelen heyelan, Doski Vadisi ile Dağlıca köyü yolunu kapattı.
- Karayolları ekipleri, hızlı bir müdahaleyle trafik akışını yeniden sağladı.
- Ekiplerin çalışmaları sonrası yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Doski Vadisi ile Dağlıca köy yolunun 42. ile 49. kilometreleri arasında heyelan meydana geldi. Yola düşen büyük kaya kütlelerini fark eden sürücüler, durumu yetkililere bildirdi.
YOL KONTROLLÜ OLARAK AÇILDI
İhbar üzerine Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 117. Yüksekova Şube Şefliği ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi. İş makineleriyle yolun temizlenmesi için yoğun bir çalışma başlatıldı.
Ekiplerin titiz müdahalesi sonucu yola saçılan taş ve kaya parçaları kısa sürede temizlendi. Çalışmaların ardından yol, kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açıldı.