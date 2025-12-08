Abone ol: Google News

Kırıkkale’de FETÖ firarisi eski komiser yardımcısı yakalandı

FETÖ/PDY üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç komiser yardımcısı R.E., polis ekiplerince gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.

Yayınlama Tarihi: 08.12.2025 20:24
Kırıkkale’de FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç komiser yardımcısı R.E. tespit edildi.

YAKALANDI, TUTUKLANDI

Şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. R.E.'nin emniyetteki işlemleri hızlı şekilde tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen R.E., burada yapılan işlemlerin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

