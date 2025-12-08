Kırıkkale’de FETÖ firarisi eski komiser yardımcısı yakalandı

- Kırıkkale’de hakkında FETÖ/PDY üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski komiser yardımcısı R.E., polis ekiplerince yakalandı.
- R.E., İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
- Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.E., cezaevine gönderildi.
Kırıkkale’de FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç komiser yardımcısı R.E. tespit edildi.
YAKALANDI, TUTUKLANDI
Şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. R.E.'nin emniyetteki işlemleri hızlı şekilde tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen R.E., burada yapılan işlemlerin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.