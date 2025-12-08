Muğla'da motosiklet ve 3 tekerlekli bisiklet çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Muğla’nın Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesi’nde Mehmet Hilmi Caddesi üzerinde motosiklet ile üç tekerlekli motorlu bisikletin karıştığı trafik kazası can kaybına yol açtı. 48 ATE 871 plakalı motosikleti kullanan S.A., Ulus Caddesi’nden kavşağa çıkan 82 yaşındaki Erbil Gürül’ün yönetimindeki 48 BZ 582 plakalı üç tekerlekli araca çarptı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü de yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan Gürül’ün ilk anda bilincinin açık olduğu öğrenildi. Ancak kısa süre sonra aniden fenalaşan Gürül’ün iç kanama geçirdiği değerlendirildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MOTOSİKLET RÜCÜSÜ 14 YAŞINDA

Kazaya karışan motosiklet sürücüsü S.A.’nın 14 yaşında olduğu ortaya çıktı. Genç sürücünün tedavisinin hastanede sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi devam ederken, kazanın kesin oluş şekline ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.