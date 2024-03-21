Hakkari'de üs bölgesi yolunda 4 metreyi bulan karla mücadele

DHA
Hakkari yoğun kar yağışıyla mücadele ediyor...
Yüksekova ilçesinde yağan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan üs bölge yollarının açılması için Hakkari İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler zorlu bir çalışma yürüttü
Ekipler, ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki Onbaşılar köyünün Çobanpınar mezrasında bulunan askeri üs bölgelerinin yolunu açmak için zorlu bir mücadele yürüttü.
Üs bölgesinin yolu açıldı
Kar kalınlığının daha önce yağan kar ve tipi nedeniyle yer yer 4 metreyi bulduğu 4 kilometrelik askeri üs bölgesinin yolu, 1 günlük çalışmayla açıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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