DHA
Hakkari'de sürücü Aydın Yeşilgöz'ün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, takla atıp Zap Suyu'na uçtu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Sürücünün akıntıya kapılıp suda kaybolduğu kazada yaralanan oğlu ise ekipler tarafından araçtan çıkarıldı.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Kayıp sürücünün bulunması için ekipler suda arama çalışması başlattı.
Yaklaşık 1 saatlik aramanın ardından aracın düştüğü bölgeye yaklaşık 100 metre mesafede, suda sürücü Yeşilgöz'ün cansız bedeni bulundu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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