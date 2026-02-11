Hatay Asi Nehri’nde kaybolan Berkan'dan acı haber

- Hatay'ın Defne ilçesinde Asi Nehri'ne düşüp kaybolan 24 yaşındaki Berkan Karakaya'nın cansız bedeni 10 gün sonra nehrin denize döküldüğü noktada bulundu.
- Arama çalışmaları, AFAD, Deniz Polisi, Sahil Güvenlik ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri tarafından yürütüldü.
- Karakaya'nın cenazesi otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Turunçlu Mahallesi’nde 2 Şubat günü Asi Nehri’ne düşüp, akıntıya kapılarak kaybolan Berkan Karakaya için başlatılan arama çalışmaları, 10’uncu günde sonuç verdi.
AFAD, Deniz Polisi, Sahil Güvenlik ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda, Asi Nehri’nin denize döküldüğü noktada Karakaya’nın cansız bedeni bulundu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ekipler tarafından sudan çıkarılan Karakaya’nın cenazesi, otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.