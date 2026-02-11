Abone ol: Google News

Hatay Asi Nehri’nde kaybolan Berkan'dan acı haber

Defne ilçesinde 10 gün önce Asi Nehri’ne düşüp kaybolan 24 yaşındaki Berkan Karakaya’nın, nehrin denizle buluştuğu noktada cansız bedeni bulundu.

Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Turunçlu Mahallesi’nde 2 Şubat günü Asi Nehri’ne düşüp, akıntıya kapılarak kaybolan Berkan Karakaya için başlatılan arama çalışmaları, 10’uncu günde sonuç verdi.

AFAD, Deniz Polisi, Sahil Güvenlik ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda, Asi Nehri’nin denize döküldüğü noktada Karakaya’nın cansız bedeni bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekipler tarafından sudan çıkarılan Karakaya’nın cenazesi, otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

