Depremin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
İlk andan itibaren bölgede görev alan ekipler, hasarlı binaların yıkımını sürdürüyor.
Geçtiğimiz yıldan bu yana yürütülen yıkım çalışmalarında zaman zaman korku dolu anlar yaşanıyor.
İş makinesinin dokunmasıyla yerle bir oldu
İskenderun'da sona gelinen enkaz kaldırma çalışmalarında mahkeme süreci tamamlanan 13 katlı bina, iş makinesinin darbesiyle kontrollü olarak yıkıldı.
Devasa binanın kontrollü olarak yıkıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Vatandaşlar korku içinde kaçtı
Görüntülerde; vatandaşların yıkılma anında yaşadığı panik ve kaçış anları kameraya yansıdı.
13 katlı binanın kontrollü yıkılma sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış