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Hatay'da 13 katlı binanın yıkımı paniğe neden oldu: O anlar

Hatay'da 13 katlı binanın yıkımı paniğe neden oldu: O anlar İskenderun ilçesinde hasarlı bina iş makinasının darbesiyle yıkılırken yaşanan panik cep telefonu kamerasına yansıdı. Vatandaşlar 'Allahuekber' diyerek kaçmaya başladı.