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Hatay'da 2 yaşındaki çocuk elini kıyma makinesine kaptırdı

Hatay'da 2 yaşındaki çocuk elini kıyma makinesine kaptırdı Hatay’da elini kıyma makinesine kaptıran 2 yaşındaki çocuğun elini sıkıştırdığı metal, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkartıldı. Elinde ezilme ve kırık olan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.