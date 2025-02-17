Hatay'da 2 yaşındaki çocuk elini kıyma makinesine kaptırdı

İHA
Hatay'ın Antakya ilçesinde elini kıyma makinesine sıkıştıran 2 yaşındaki A.K.'nin ailesi, durum üzerine evlatlarını Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.
Sağlık ekipleri durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi.
KÜÇÜK ÇOCUĞUN ELİ KIYMA MAKİNESİNE SIKIŞTI
İhbar üzerine hastaneye giden ekipler, çocuğun elinin sıkıştığı kıyma makinesini kurtarmak için hastane yatağında çalışma başlattı.
Ekiplerin titiz ve özenli çalışmalarının ardından kıyma makinesi çıkartıldı.
EKİPLER TİTİZ ÇALIŞMAYLA KURTARDI
Elinde kırık ve ezilme oluşan A.K.'ye sağlık ekipleri müdahale etti.
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuğun, annesi kıyma makinesini kullanırken elini kıyma makinesine soktuğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış