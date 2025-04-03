Hatay'da araç zeytinliğe girdi, 2 kişi yaralandı

İHA
Hatay'da, Antakya - İskenderun yolu Kırıkhan ilçesi Topboğazı mevkiinde korkuytan bir kaza yaşandı.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil zeytinliğe uçtu.
Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ YARALANDI
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan 2 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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