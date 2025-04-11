Hatay'da berber dükkanına silahlı saldırı: 2 yaralı

AA & Ensonhaber

Hatay'ın İskenderun ilçesi Çay Mahallesi'ndeki bir berber dükkanı yakınına motosikletle giden kasklı şüpheli, iş yerindeki İlhan T. (36) ve Enes Ö.'ye (16) tabancayla ateş açtı.

Şüpheli, daha sonra berbere yakın noktaya bıraktığı motosikletine binerek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SALDIRGANLAR YAKALANDI

Saldırıda yaralanan İlhan T. ve Enes Ö., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olaya karışan şüphelilerin İsmail E. ve Umut Y. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.